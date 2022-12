Emmanuel Macron: «Fizeram-nos sonhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente francês, Emmanuel Macron, saudou a equipa gaulesa após a derrota da França face à Argentina, na final do Campeonato Mundial de Futebol, dizendo que ela fez sonhar o país.



"Os Azuis fizeram-nos sonhar", escreveu o Presidente francês na sua conta na rede social Twitter, quando desceu ao relvado do estádio que acolheu a final do Campeonato Mundial de futebol para consolar os jogadores franceses, equipados com o seu equipamento azul.

As câmaras de televisão mostraram como Macron se agachou para conversar um pouco com a principal estrela da equipa gaulesa, Kylian Mbappé, a quem também dedicou alguns gestos afetuosos.

Macron esteve presente na final do Mundial, ao contrário do Presidente argentino, Alberto Fernández, que não viajou ao Qatar para esta final.

Ao longo do jogo, as câmaras televisivas por várias vezes centraram-se no Presidente francês, que iniciou o jogo a cantar o hino, "A Marselhesa", e aplaudiu entusiasticamente os golos da sua equipa.

A Argentina conquistou hoje pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos, em Lusail, no Qatar.