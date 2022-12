Empresário de Benzema mostra exames do jogador antes do Mundial e aponta o dedo a Deschamps

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

Karim Djaziri, empresário de Benzema, mostrou exames feitos pelo avançado francês e, ainda que não mencione nomes, apontou o dedo a Didier Deschamps pelo afastamento do jogador do Real Madrid da seleção francesa, que tanto tem dado que falar."Coloco isto aqui depois de consultar três especialistas que me confirmaram o diagnóstico de que Benzema poderia estar apto a tempo dos oitavos de final, pelo menos estar no banco. Porque é que pediste para ele sair tão cedo?", escreveu Djarizi.Recorde-se que Benzema foi uma das baixas por lesão da seleção gaulesa, tendo deixado o Qatar alguns dias antes do primeiro jogo de França no Mundial'2022, por causa de uma lesão muscular. No dia seguinte à derrota francesa na final da competição, o avançado anunciou o adeus à seleção.