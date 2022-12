Ex-Boavista condena provocação de Martínez a Mbappé: «O maior filho da p... do mundo do futebol»

Adil Rami, antigo jogador do Boavista e Campeão do Mundo pela França em 2018, veio esta quarta-feira criticar em público as provocações que Emiliano Martínez, guarda-redes argentino que venceu o Mundial'2022, tem feito utilizando a imagem de Kylian Mbappé, a última ocorreu durante a festa em Buenos Aires, com o 'Luva de Ouro' a dar colo a um bebé com o rosto do craque do PSG.

"O maior filho da p... do mundo do futebol. O homem mais odiado", escreveu o defesa-central que atua agora no Troyes, através das stories do Instagram, partilhando uma imagem de Emiliano Martínez, que julga não ter sido o justo vencedor da distinção 'Melhor Guarda-redes do Mundial'2022'. "Luva de Ouro é ele", escreveu também, num outro storie, Adil Rami, utilizando a fotografia de Bounou, guardião de Marrocos.

Para concluir o seu raciocínio, Adil Rami partilhou ainda uma imagem de Mbappé, melhor marcador do último Campeonato do Mundo, para defender a sua posição quanto aos argentinos. "O Mbappé traumatiza-os tanto que eles até celebram mais a vitória contra o nosso prodígio do que propriamente a conquista do Mundial", finalizou.