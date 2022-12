Foge das entrevistas e já todos perguntam onde anda Mbappé: a França vai pagando multas...

Kylian Mbappé ainda não compareceu em entrevistas nem em conferências de imprensa e no Qatar muitos perguntam onde anda a estrela da seleção francesa. O jornal 'L'Équipe' revela que o craque não quer ser associado à Budweiser, a marca de cervejas que patrocina o Mundial.A empresa norte-americana patrocina o troféu de melhor jogador em campo e Mbappé - que já o ganhou duas vezes - escondeu o nome da marca na hora de posar para as fotografias com o prémio na mão.O facto de não querer falar à imprensa depois da conquista daquele troféu leva a que a federação francesa tenha de pagar multas à FIFA, mas Mbappé tem-se mantido irredutível.O jogador não quer associar-se a marcas de fast-food, apostas desportivas ou bebidas alcoólicas, pois entende que é um exemplo para os mais jovens.Já antes do Mundial, Mbappé recusou-se a participar numa sessão de fotos da federação por não querer aparecer associado à KFC, uma empresa de fast-food que patrocina a FFF.