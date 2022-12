França tem jogadores doentes e teme ataque de vírus no Qatar: a culpa é do ar condicionado

A França defronta hoje a seleção de Marrocos, nas meias-finais do Mundial, com alguns jogadores doentes mas no seio da seleção gaulesa receia-se outros que possam ser afetados por um vírus.Ontem, na última sessão de treino antes do decisivo jogo, Didier Deschamps não contou com Dayot Upamecano e Adrien Rabiot e o 'L'Équipe' diz que ambos podem falhar a partida desta noite com a seleção africana.Upamecano já não tinha treinado na segunda-feira, devido a uma dor de garganta que tem persistido ao longo dos últimos dias. Rabiot está constipado, também com dores de garganta.Na seleção francesa há mais jogadores constipados e teme-se que o vírus possa generalizar-se no seio da equipa.Todas as seleções têm tido este tipo de problemas desde o início do torneio e a culpa tem sido atribuída ao ar condicionado fortíssimo com que os jogadores se deparam um pouco por todo o lado no Qatar.