Griezmann: «Marrocos impressionou-me. Trabalharam muito bem e deram-nos muitos problemas»

Griezmann mostrou-se impressionado com a adversidade que Marrocos colocou na meia-final do Mundial'2022. Em declarações no final do encontro que apurou França para a sua segunda final consecutivo de um Campeonato do Mundo de futebol, o avançado, que esta quarta-feira foi eleito o melhor em campo, lembrou ainda as diferenças entre o apuramento para a final de 2018 e para o Mundial deste ano."Há quatro anos, depois de vencermos a Bélgica nas meias-finais, chorei por estarmos na final. Agora, estou mais focado. Estamos com os pés no chão e queremos estar o melhor preparados para a partida de domingo. Marrocos impressionou-me. Trabalharam muito bem e deram-nos muitos problemas. Com o segundo golo, ficámos mais seguros. Agora temos de estudar bem a Argentina. Os pequenos detalhes podem decidir uma final. A Argentina tem Messi em grande forma, mas tem toda uma equipa também. Vamos fazer tudo para estarmos preparados", disse.