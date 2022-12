Gritaria, murro na mesa e dedo ferido: a bronca de Deschamps no balneário no intervalo da final

Quando a seleção francesa recolheu ao balneário no intervalo da final do Mundial'2022, Didier Deschamps estava com cara de poucos amigos. A perder por 2-0 com a Argentina, o selecionador gaulês não escondeu o desagrado e até a fúria. E deu um murro na mesa (literalmente) ao ponto de ter ficado magoado no polegar da mão direita.O 'L'Équipe' revela o que Deschamps disse aos jogadores numa altura em que se exigia uma resposta imediata. "Mais precisão nos passes, mais precisão nas escolhas. Não estão a jogar compactos. Aproximem-se mais uns dos outros. Vocês não estão aí! Não ganham segundas bolas. Não estão a jogar uma final do Mundial", gritou o selecionador de França, que a dada altura bateu como tanta força na mesa que regressou para a segunda parte com uma ligadura no dedo, como mostram as imagens. Segundo conta o diário, Lloris, capitão dos franceses, também apelou à reação da equipa.Os franceses recuperaram da desvantagem e depois do 3-3 no fim dos 120 minutos, o jogo foi decidido nos penáltis com a Argentina a sagrar-se campeã do mundo.