Lloris e a final do Mundial'2022: «Quase parecia um combate de boxe, pancada a pancada»

Hugo Lloris não escondeu o descontentamento pela derrota de França diante da Argentina, na final do Mundial'2022 . O guarda-redes francês comparou o jogo decisivo com um combate de boxe e lamentou a má exibição dos gauleses nos primeiros 45 minutos."Fomos demasiado reativos na final. Quase parecia um combate de boxe, pancada a pancada. Lamento que tenhamos perdido a primeira parte. Não desistimos. Era preciso um vencedor, que se decidiu nos penáltis, o que é sempre cruel. Saímos sem nada. Já passou um mês de competição. Podíamos ter perdido 2-0, mas continuámos a acreditar que podíamos virar o jogo. Quando a sorte não quer nada connosco... nessa oportunidade, aos 120 minutos, que nos podia ter dado o 4-3", começou por referir o capitão francês."Devemos dar os parabéns aos argentinos, que fizeram um grande campeonato e uma grande final", frisou, sem querer abordar um possível adeus à seleção."Não é o momento de responder a essas questões, responderei brevemente. É uma noite triste para todos os jogadores, para o staff, para os adeptos, mesmo que tenhamos conquistado grandes coisas. Existe a dor de perder", apontou.Também Varane se mostrou naturalmente desapontado com o desfecho do encontro. "Estamos muito dececionados. Demos tudo. Tivemos de ultrapassar muitos obstáculos durante a competição. Lutámos até ao final e não nos rendemos, recuperámos, podíamos ter vencido. Estou muito orgulhoso de ser francês e do grupo. Mantivemos a cabeça erguida", confessou o defesa francês."Regressamos ao jogo, quando não estávamos nele. Aconteceu rapidamente. Fisicamente fomos melhores, forçámos e acreditámos. Não estávamos longe de dar a volta a um jogo que começámos mal. Tivemos um percurso sinuoso, mas há força mental e muito coração neste grupo. Foi o que nos permitiu estar na final, voltar a este jogo, mesmo que isso não tenha sido suficiente para vencer", concluiu.