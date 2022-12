Karim Benzema está descartado para a final

Didier Deschamps não disfarçou o incómodo quando foi questionado pela enésima vez se Benzema, já recuperado da lesão que o fez abandonar a seleção antes do arranque do Mundial, poderia ser chamado hoje ao banco de suplentes. Acabou, no entanto, por descartar o cenário. "Vocês [os jornalistas] passam a pergunta uns para os outros? Não tenho muito mais a dizer, mas se não responder dizem que estou enervado. Tenho 24 jogadores à disposição [sem Benzema, claro], já todos sabem quem eles são. Nada tenho a ver com possíveis convites a jogadores, antigos jogadores ou jogadores lesionados", afirmou o selecionador de França, aludindo ao facto de Emmanuel Macron, presidente do país, já ter dito que quer levar hoje o atual Bola de Ouro ao Qatar. Benzema, esse, colocou uma mensagem nas redes sociais."Isso não me interessa", assinalou o ponta de lança de 34 anos do Real Madrid.