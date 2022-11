Karim Benzema sem substituto na seleção francesa

O avançado Karim Benzema deixou este domingo a concentração da seleção francesa que vai defender o título de campeão do mundo no Mundial'2022 que hoje arranca no Qatar, sem que seja substituído nos 'bleus', segundo o selecionador.O jogador do Real Madrid, vencedor da edição de 2022 da Bola de Ouro, vai falhar o Campeonato do Mundo devido a uma lesão na coxa esquerda e, apesar de ter anunciado a sua saída para que pudesse ser substituído, Didier Deschamps optou por não o fazer."Não", respondeu, em declarações ao canal televisivo TF1, o selecionador francês, que poderia substituir o jogador até segunda-feira, sem justificar a opção.Benzema, que já tinha estado ausente do Mundial2018, então devido a questões disciplinares com a Federação Francesa de Futebol (FFF), já rumou a Madrid, onde deve chegar durante o dia de hoje.No dia em que regressou aos treinos coletivos, depois de apresentar queixas na perna esquerda, o avançado dos 'merengues', de 34 anos, sofreu uma rotura no quadríceps, impedindo-o de disputar o seu segundo Mundial, depois de ter estado no Brasil, em 2014.Benzema é o primeiro Bola de Ouro a falhar o Mundial seguinte à sua coroação desde 1978, quando Allan Simonsen, premiado em 1977, ficou fora da competição, porque a Dinamarca falhou a qualificação.A França estreia-se na terça-feira frente à Austrália, no Grupo D, que disputa também com Tunísia e Dinamarca