Tony Adams, antigo jogador inglês, perspetivou o duelo de sábado entre França e Inglaterra, a contar para os quartos-de-final do Mundial, num artigo de opinião assinado no 'The Sun'.O ex-internacional inglês mostrou-se confiante num triunfo da seleção dos três leões, até porque diz conseguir "ver fraquezas nesta equipa francesa", e lembrou que Mbappé pode ser travado, apesar de lhe reconhecer qualidade."Compreensivelmente todos estão a olhar agora para Mbappé, mas Griezmann está a abrir portas por diversão. Ele é um bocado como Lionel Messi, é assustador. Mas também temos alguns assim, como Bukayo Saka, Phill Foden e Jack Grealish", escreveu, voltando a visar o avançado do PSG."Se ficar do lado de Maguire, teremos problemas. Inglaterra vai ter de colocar dois jogadores sobre Mbappé, o que vai meter pressão a Jordan Henderson, cujo trabalho será ajudar [Kyle] Walker. Mbappé é bom, mas não tenho a certeza se é um Maradona ou um Pelé, embora esteja a trabalhar definitivamente para isso. Que jogador que é aos 23 anos", sustentou.