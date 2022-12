Mbappé regressa aos treinos da seleção francesa

Kylian Mbappé reintegrou esta quarta-feira os treinos de preparação da seleção francesa para o duelo com a Inglaterra, no próximo sábado (dia 10). O jovem avançado, que ocupa o topo da lista de marcadores deste Campeonato do Mundo, com cinco golos, esteve ausente da sessão realizada ontem [terça-feira], tendo feito apenas "trabalho específico de recuperação".

O encontro entre França e Inglaterra está marcado para as 19 horas de Lisboa.