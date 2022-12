Mbappé supera Ronaldo, iguala Messi e torna-se 'mais jovem' do que Eusébio: eis o melhor marcador do Mundial

- Melhores marcadores de sempre em Mundiais:



1. Miroslav KLOSE (Ale) 16 golos (5/2002, 5/2006, 4/2010, 2/2014)

2. RONALDO Nazário Lima (Bra) 15 (4/1998, 8/2002, 3/2006)

3. Gerd MÜLLER (RFA) 14 (10/1970, 4/1974)

4. Just FONTAINE (Fra) 13 (1958)

5. Edson Arantes do Nascimento 'PELÉ' (Bra) 12 (6/1958, 1/1962, 1/1966, 4/1970)

6. Sandor KOCSIS (Hun) 11 (1954)

. Jürgen KLINSMANN (RFA/Ale) 11 (3/1990, 5/1994, 3/1998)

8. Helmut RAHN (RFA) 10 (4/1954, 6/1958)

. Teófilo CUBILLAS (Per) 10 (5/1970, 5/1978)

. Grzegorz LATO (Pol) 10 (4/1974, 2/1978, 1/1982)

. Gary LINEKER (Ing) 10 (6/1986, 4/1990)

. Gabriel BATISTUTA (Arg) 10 (4/1994, 5/1998, 1/2002)

. Thomas MÜLLER (Ale) 10 (5/2010, 5/2014)

14. Kylian Mbappé (Fra) 9 (4/2018 e 5/2022)

.Evaldo Neto 'VAVÁ' (Bra) 9 (5/1958, 4/1962)

. EUSÉBIO Ferreira (Por) 9 (1966)

. Uwe SEELER (RFA) 9 (2/1958, 2/1962, 2/1966, 3/1970)

. Jair Filho 'JAIRZINHO' (Bra) 9 (7/1970, 2/1974)

. Paolo ROSSI (Ita) 9 (3/1978, 6/1982)

. Karl-Heinz RUMMENIGGE (RFA) 9 (3/1978, 5/1982, 1/1986)

. Roberto BAGGIO (Ita) 9 (2/1990, 5/1994, 2/1998)

. Christian VIERI (Ita) 9 (5/1998, 4/2002)

. David VILLA (Esp) 9 (3/2006, 5/2010, 1/2014)

. Lionel MESSI (Arg) 9 (1/2006, 4/2014, 1/2018, 3/2022)













Kylan Mbappé carregou a França rumo aos quartos de final do Qatar'2022 com um bis de 'bombas' frente à Polónia , numa altura em que a formação de Lewandowski (fez o golo de honra, de penálti) ainda sonhava com o empate na partida.O avançado do Paris Saint-Germain faturou este domingo o 9º golo em Mundiais de futebol. Quer isto dizer que igualou, por exemplo, os golos de Lionel Messi na prova maior de seleções no planeta, e superou o registo de Cristiano Ronaldo. E tudo em apenas dois Mundiais contra os cinco do argentino e do português.Há outro luso que Mbappé deixou para trás. De acordo com o 'expert' estatístico 'Mister Chip', o jogador de 23 anos e 349 dias passa a ser o mais jovem a conseguir alcançar 9 golos em Mundiais, superando Eusébio da Silva Ferreira, que em 1966 alcançou-o com 24 anos e 182.No Qatar, o veloz jogador gaulês tem ainda um recorde em mira. Just Fontaine é o francês com mais golos em Mundiais: 13 no Suécia'1958. Mbappé está a quatro tentos de igualar tal feito. Neste momento, é o melhor artilheiro da prova qatari, com cinco golos. Ao todo são 9 golos em 11 partidas em Mundiais.