Mbappé surge na conferência de imprensa com acessório avaliado em mais de 50 mil euros

Depois de ter sido protagonista na vitória da França com a Polónia, ondepara Giroud, Kylian Mbappé surgiu na conferência de imprensa, algo que ainda não tinha feito até então. E houve um pormenor que chamou à atenção.Além das palavras do avançado francês, que se disponibilizou para pagar as multas à FIFA por não ter comparecido nas conferências anteriores, o relógio que Mbappé usava no pulso esquerdo não passou despercebido aos mais atentos.Trata-se de um Hublot, marca de luxo da qual é embaixador. Segundo o 'Corriere dello Sport', o modelo que o jogador usava estava coberto de diamantes e pode custar mais de 50 mil euros.