Paz podre na seleção francesa? 'L'Équipe' revela relação tensa entre Deschamps e Benzema

A resposta de Didier Deschamps quando inquirido sobre a presença Karim Benzema na final de domingo, com a Argentina, deixava antever que algo corre mal no reino da atual campeã mundial e o 'L'Équipe' confirma isso mesmo na sua edição desta sexta-feira.Benzema não está com a equipa no Qatar, devido a uma lesão, mas continua a aparecer nas convocatórias, pelo que terá direito a medalha se a França ganhar à Argentina.Quando perguntaram a Deschamps se o avançado do Real Madrid estará presente na final, o selecionador francês atirou: "Não quero responder a isso. Próxima pergunta."O 'L'Équipe' explica que a relação entre Deschamps e Benzema não é a melhor. O treinador não esquece que o jogador não lhe dirigiu qualquer palavra de agradecimento depois de ganhar a Bola de Ouro deste ano.Entretanto, Benzema não confirmou se vai ao Qatar, onde são esperados outros jogadores, casos de Paul Pogba e Nkunku para apoiarem os 'bleus'.O jogador do Real Madrid está totalmente recuperado da lesão muscular que sofreu pouco antes do arranque do Mundial.