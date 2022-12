Peter Crouch brinca com segundo golo de Mbappé: «Fiz essa merda em 2006»

Peter crouch é um brincalhão https://t.co/wMZHQb20yB pic.twitter.com/zhukyT1g3H — pai do Arrasca ? (@dgdorme) December 19, 2022

Kylian Mbappé fez um hat trick que, ainda assim, se revelou insuficiente para França levar a melhor sobre a Argentina na final do Mundial'2022. O segundo golo do francês no encontro foi um grande momento de futebol protagonizado pelo jogador que, com um remate acrobático, empatou a partida na altura.Esse momento fez Peter Crouch, antigo internacional inglês, recuar até ao Mundial'2006, na Alemanha e recordar um remate idêntico que protagonizou frente a Trindade e Tobago, em jogo da fase de grupos, mas... falhou completamente a baliza."Incrível da parte de Mbappé, mas eu fiz essa merda em 2006", escreveu o ex-avançado de Tottenham e Liverpool, entre outros.