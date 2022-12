Revelados os motivos que levaram Benzema a deixar a seleção: suspeitas começaram em Clairefontaine

Menos de 24 horas depois da França ter perdido a final do Mundial'2022 e no dia em que fez 31 nos, Benzema anunciou o adeus à seleção francesa sem explicar os motivos. "Fiz os esforços e os erros que me levaram a estar onde estou hoje e estou orgulhoso disso. Escrevi a minha história e a nossa termina", escreveu nas redes sociais. Já esta terça-feira o 'L'Équipe' adianta as razões e que passam pela má relação que o avançado do Real Madrid tem com o selecionador Didier Deschamps.O jornal francês escreve que o conflito com Deschamps começou em Clairefontaine, onde a seleção se concentrou antes do Mundial. Karim Benzema chegou com queixas e não terá permitido que os médicos da seleção fizessem exames mais detalhados. Escreve o 'L'Équipe', que a partir daí começaram as desconfianças de que o jogador do Real Madrid não estava a ser verdadeiro sobre a sua verdadeira condição física.Benzema, que conquistou a Bola de Ouro de 2022 pouco antes do Mundial, acabou por ser dispensado e voltou aos treinos no Real Madrid ainda com a competição a decorrer. O 'L'Equipe' acrescenta que o avançado queria continuar com a seleção mas que Deschamps entendeu que a recuperação deveria ser feita no clube merengue. Alguns jogadores franceses terão 'aprovado' a dispensa, sendo apontados os nomes de Griezmann e Lloris.Ao serviço da França, o avançado somou 97 internacionalizações (37 golos), tendo conquistado a Liga das Nações de 2021, depois de ter estado cinco anos e meio sem ser convocado devido ao caso Valbuena.