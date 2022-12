Seleção francesa tem mais um jogador doente: já são três as vítimas do vírus do 'camelo'

A França, mas há um pormenor que preocupa os responsáveis pela seleção gaulesa: o vírus do 'camelo', como já é conhecido no Qatar, que aparentemente também afetou outras equipas.Os bleus têm Upamecano e Rabiot doentes, com dores de garganta (não estiveram no jogo de ontem com Marrocos), e agora 'caiu' um terceiro: Kingsley Coman também não pôde estar no encontro da meia-final do Mundial."O Coman também teve febre de manhã. Em Doha as temperaturas baixaram um pouco, mas mesmo assim tens o ar condicionado ligado o tempo todo. Tivemos alguns casos de sintomas parecidos com gripe. Estamos a ter cuidado, a ver se não se propaga, e os jogadores fizeram um grande esforço. Os seus sistemas imunológicos resistem", explicou o selecionador francês, Didier Deschamps, acrescentando que os futebolistas doentes estão separados dos restantes.