«Tenho a certeza que alguns jogadores franceses estão contentes com a ausência de Benzema»

Karim Benzema vai falhar o Mundial'2022 devido a lesão na coxa esquerda. Algo que é uma má notícia para os franceses, mas não para todos, segundo defendeu Diego Lugano, antigo jogador uruguaio."Tenho a certeza, porque fui companheiro de alguns [jogadores da seleção francesa], que estão muito felizes com a ausência de Benzema", apontou o ex-futebolista, que capitaneou a seleção do Uruguai no Mundial'2010, na 'ESPN Brasil'."Isso nunca aconteceria no Uruguai, no Brasil ou na Argentina. Depende muito da forma como a equipa foi montada e do cuidado que o selecionador tem com o perfil dos jogadores, não só técnico, como de personalidade. Tem muito a ver com isso", frisou.