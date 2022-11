André Ayew: «Portugal é favorito no papel mas temos de contrariar isso»

André Ayew, capitão da seleção do Gana, admitiu que o momento de Ronaldo "não é um problema" dos ganeses, salientando que a formação lusa tem "grandes profissionais, que jogam em grandes equipas e que certamente estão preparados"."Portugal é favorito no papel, mas nós temos de contrariar isso. Vamos defrontar uma equipa que foi campeã europeia há uns anos, com jogadores de nível mundial, mas vamos tentar dificultar-lhes a vida. Nestes grandes torneios, as surpresas podem acontecer. Precisamos de estar preparados e vamos fazer tudo o que pudermos para tirar algo deste jogo", antecipou o avançado, de 32 anos.Ayew, que joga precisamente no Qatar, no Al-Sadd, recordou ainda o encontro entre as duas seleções no Mundial2014, no qual participou e em que Portugal venceu por 2-1, realçando que os dois conjuntos "mudaram muito" desde então."Muitos jogadores de Portugal nessa altura ainda se mantêm, mas no Gana só me mantenho eu e o meu irmão [Jordan Ayew]. São jogos diferentes. As duas equipas evoluíram muito desde então. Portugal ganhou o Europeu [de 2016], entretanto, e nós temos uma geração muito boa. Vamos tentar complicar o dia a Portugal", concluiu o jogador, que vai participar no terceiro Mundial, depois do África do Sul2010 e Brasil 2014.Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.