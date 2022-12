Ayew deixa jogo para ajudar filha que desmaia na bancada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Ayew teve uma tarde difícil na derrota (0-2) do Gana com o Uruguai, que ditou a eliminação dos africanos. Aos 21 minutos, o avançado falhou um penálti e uma das suas filhas, de apenas sete anos, acabou por desmaiar na bancada com a emoção.Por isso, ao intervalo, Ayew pediu para sair para levar a filha ao hospital, um pedido aceite pelo selecionador Otto Addo.