Dupla gerida com pinças

Depois da derrota contra Portugal, na jornada inaugural, o Gana voltou ontem ao trabalho com um treino de recuperação. No entanto, houve dois jogadores que se treinaram à parte. Foram eles André Ayew e Alidu Seidu, que ficaram em gestão de esforço, uma situação que se explica com a necessidade de ambos estarem aptos para o jogo frente à Coreia do Sul, depois de amanhã.

Ainda relativamente ao jogo frente a Portugal, Osman Bukari, marcador do segundo golo ganês, esclareceu o festejo à Cristiano Ronaldo. “Disseram que foi desrespeitoso, está errado. Deixei-me levar pela emoção de ter marcado pelo meu país no meu primeiro Mundial. A minha educação não me permite desrespeitar os mais velho, muito menos um dos meus ídolos”, escreveu.