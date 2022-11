Kudus: «Estávamos confiantes porque, apesar da derrota com Portugal, tínhamos feito um excelente jogo»

Mohammed Kudus contribuiu com dois golos para a vitória do Gana frente à Coreia do Sul , tendo mesmo sido eleito o melhor jogador em campo. No final do encontro, o médio ofensivo mostrou-se feliz pela distinção e realçou a confiança da seleção africana, mesmo tendo arrancado o Mundial com um desaire."É bom ser eleito o melhor em campo, mas mais importante é a equipa ter ganho. Toda a equipa esteve bem, temos uma energia fantástica. Estávamos confiantes porque, apesar da derrota com Portugal, tínhamos feito um excelente jogo", frisou o jogador do Ajax.