Otto Addo diz adeus à seleção do Gana: «O meu futuro é na Alemanha, onde vivo»

Otto Addo anunciou o adeus à seleção do Gana depois da derrota com o Uruguai por 2-0, que ditou a eliminação do Mundial'2022."Era muito claro que deixaria o cargo após o Mundial2022, mesmo se fossemos campeões do mundo. O meu futuro é na Alemanha, onde eu vivo. Essa decisão já estava tomada antes da competição. Agradeço a todos esta oportunidade", referiu.Sobre o encontro com o Uruguai considerou: "Estivemos perto da qualificação, mas o futebol é assim. Quisemos muito marcar, fizemos por isso, mas não conseguimos. O empate seria suficiente. Mas, falhámos".