Otto Addo e o golo de Ronaldo: «Parabéns... com prendas especiais dos árbitros»

Otto Addo mostrou-se naturalmente desapontado pelo desaire do Gana diante de Portugal no arranque do Mundial'2022, ainda que tenha reservado críticas algo duras ao trabalho do árbitro da partida. Especialmente por conta do penálti assinalado a favor de Portugal."Claramente desapontante. A posse de bola foi de Portugal, sabíamos que eram bons nisso, mas fomos bons a defender. Quando marcaram, tudo mudou e penso que o árbitro não tomou a decisão certa no lance do penálti. Depois torna-se complicado contra uma equipa de classe mundial. Fomos, no entanto, corajosos, tivemos sorte e ficámos perto do 3-3, com aquele truque do Iñaki. Não há muito que possa dizer. Zero pontos", começou por analisar."Tirei o Ayew porque tinha amarelo. Quis, também, colocar um jogador fresco. Cometemos alguns erros, principalmente no 2-1 e 3-1, demos demasiado espaço entre linhas. Mas também fomos infelizes, porque podíamos ter conquistado um ponto. Os nossos amarelos foram todos bem mostrados, mas houve jogadores de Portugal que também deviam ter visto.""Se olharmos para a conjuntura, temos 5, 6 equipas e as europeias com 13, 14. Não é uma comparação justa. As equipas que jogam por África, muitas deles mereciam ganhar e mesmo as derrotas podem ser contestadas, como a do Senegal contra a Holanda.""Claro que temos uma chance. Queremos vencer a Coreia e queremos que Portugal vença o Uruguai, para ainda pensarmos em ser segundos.""A integração foi muito fácil. Tanto ele como o irmão têm uma grande relação com o Gana, pelos pais. Ele sente-se em casa e claro que, por razões que não conhecemos, podemos ter dois países no coração.""Tentei falar com ele [depois do jogo], mas disseram-me que não era possível.""Se alguém marca um golo, parabéns. Parabéns... Com prendas especiais dos árbitros"