Otto Addo: «Tivemos talvez um pouco de sorte, mas o futebol é assim»

Otto Addo mostrou-se naturalmente satisfeito após a vitória do Gana frente à Coreia do Sul , numa partida em que o selecionador ganês considerou que a sua equipa teve a sorte do jogo."Foi um jogo muito emocionante. A Coreia do Sul fez um grande jogo. Tivemos sérios problemas após o intervalo, mas a equipa manteve-se unida e parabéns a todos os jogadores. Tivemos, talvez, um pouco de sorte, mas o futebol é assim. Estou muito feliz", confessou Addo após o encontro.