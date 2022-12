Noppert passa do anonimato a rival de Messi

Noppert, guarda-redes de 28 anos da Holanda, é um caso de estudo. Soma meia centena de jogos em dez anos de carreira como profissional e nunca representara a Holanda, até ser chamado ao Qatar por Van Gaal, que lhe conferiu a titularidade. Há três anos jogava na Serie B italiana ao serviço do Calcio Foggia, clube do Sul de Itália... sob influência da máfia. Chegou a estar sem clube em 2020, ponderou virar polícia, mas a vida deu uma oportunidade de ouro a este gigante de 2,03m. "Quando era miúdo queria estar no Mundial. Só que olhei para a minha carreira e, a certa altura, deixei de ter esse objetivo. Sou o jogador mais mal pago da seleção, claro!", disse o guardião do Heerenveen, que se prepara agora para enfrentar a Argentina de Messi: "Posso defender um penálti dele. Afinal de contas, ele também é humano."