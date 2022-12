Louis van Gaal: «Podemos ser campeões no mundo»

A Holanda bateu os EUA por 3-1 e apurou-se para os quartos de final do Mundial'2022. Louis van Gaal não gostpu de tudo o que viu no jogo mas acredita que podem ir longe na prova."Ao intervalo, fui muito crítico [do desempenho]. Estávamos a ganhar por 2-0, com dois golos fantásticos. O primeiro é um esplendor e mostra bem a dinâmica coletiva. É um golo de equipa. Mas sofremos na primeira parte, perdemos muitas vezes a bola e isso não é aceitável no Mundial. Se jogarmos assim contra as melhores equipas, não vai chegar", disse o selecionador da Holanda.E prosseguiu: "Na segunda parte, tivemos uma posse de bola incrível. Tivemos uma 'performance' sem falhas, mesmo tendo sofrido um golo disparatadamente. Podemos ser campeões no mundo. Não digo que vamos ser, mas sim que podemos sê-lo.": "Temos uma equipa forte, que podia ter jogado melhor na fase de grupos. Critica-se muito a Holanda, porque costumávamos ser muito bons com a bola. Entendo as críticas, mas hoje mostrámos qualidade. Fiz uma assistência para o outro lateral [Daley Blind] e ele fez-me uma. Temos de continuar assim. Foi um dos meus melhores jogos pela Holanda, mas o mais importante foi termos ganhado. Estou feliz por ter contribuído".