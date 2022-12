Van Gaal desvaloriza críticas e aponta "clima pessimista": «Em 2014 era a mesma coisa...»

Depois do fracasso de 2018, os Estados Unidos chegaram ao Qatar e, num abrir e fechar de olhos, já estão nos oitavos de final. A seleção norte-americana confirmou o trajeto ascendente e Louis van Gaal, selecionador da Holanda, deixou elogios ao rival de hoje, sobretudo pela postura em campo."São uma equipa enérgica, com jogadores fortes. Desenvolveram-se bem. Têm jogadores na Europa, por isso é normal que tenham resultados", disse o técnico holandês, antes de garantir que a sua equipa também terá energia para dar e vender, apesar dos sintomas gripais que alguns jogadores têm vindo a sentir. Van Gaal, de resto, desvalorizou também as críticas às exibições da equipa. "Em 2014, era a mesma coisa, nada diferente. O clima era pessimista. Agora é a mesma coisa, de novo. Já estou habituado e acho que os jogadores também estão", apontou.Do outro lado, Gregg Berhalter, lembrou o passado na Holanda, onde jogou entre 1994 e 2000. "Aprendi muito. Todos partilham a sua opinião sobre futebol por lá e foi uma ótima experiência para mim. Se eu não tivesse estado na Holanda, acho que não teria adquirido todo o conhecimento que me trouxe até aqui", referiu o técnico.