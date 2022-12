Van Gaal queixa-se de "penálti duvidoso": «Houve decisões questionáveis...»

O espanhol Antonio Mateu Lahoz conseguiu a proeza de não agradar nem a argentinos nem a holandeses. Para lá das críticas de Leo Messi Emiliano Martínez , o árbitro do encontro foi também visado por Louis Van Gaal, selecionador da turma laranja. Na análise à partida, o técnico vê como duvidoso o penálti que deu o 2-0 aos argentinos, ainda que considere que a eliminação se deveu por culpa própria pela falta de acerto no desempate final."Ficamos a perder 2-0 por causa de um penálti duvidoso no meu entender. Voltámos ao jogo, mas estragámos tudo nos penáltis. E os jogadores treinaram isto nos clubes o ano todo. Pedi-lhes para que o fizessem porque, como treinador, quero ter tudo sob controlo. Mas também disse na conferência de imprensa que não dá para simular. Mas se falhas dois, não vais ganhar. Simplesmente não consegues. Houve decisões questionáveis, mas não perdemos por causa do árbitro", frisou à NOS, antes de completar."Uma falta leve do Denzel Dumfries foi penalizada, gostaria de ver o motivo do penálti novamente. Toda a perda de tempo que eles fizeram... Não gostei do árbitro, mas não perdemos por causa dele. Nós também jogamos bem. Foi a segunda vez que, como selecionador nacional, somos eliminados nos penáltis", lembrou em jeito de conclusão.