Arrufo com treinador-adjunto terá ditado o adeus de Ben White ao Mundial

Ben White abandonou a concentração da seleção inglesa no passado dia 30 de novembro com a federação a alegar "razões pessoais". O motivo não deixou ninguém convencido e o jornal 'Daily Star' adianta agora a verdadeira razão: uma desavença com um dos adjuntos do técnico Gareth Southgate.O defesa do Arsenal teve um arrufo com Steve Holland à frente dos companheiros de equipa e não houve outra saída senão retirá-lo da concentração e fazê-lo regressar ao Reino Unido.O adjunto inglês não terá ficado satisfeito com o pouco conhecimento de White em relação a alguns jogadores dos Estados Unidos, com a discussão a escalar de tom no centro de treinos de Al Wakrah.Ben White, de 26 anos, é central de origem mas tem mostrado qualidade nos gunners de Arteta como lateral-direito. Na seleção dos Três Leões, estava 'tapado' por Trippier e Alexander-Arnold. Acabou por não cumprir qualquer encontro no Mundial'2022.