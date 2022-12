Assalto à casa de Sterling: dois homens detidos

Dois homens foram presos pela polícia que investiga o assalto à casa de Raheem Sterling, segundo avança esta quarta-feira o 'The Sun'. Os indivíduos foram detidos por suspeita de tentativa de roubo ontem à noite em Oxshott, Surrey.Ainda assim, as autoridades estão a investigar se existe alguma ligação entre os dois suspeitos e o roubo à propriedade do internacional inglês, que, recorde-se, deixou o Qatar e viajou para junto da família no passado domingo. O extremo do Chelsea pode já não voltar à concentração da seleção dos três leões naquele país.