Demasiado verde

Estará a organização do Mundial a pintar os relvados para esconder imperfeições? A FIFA garante que não, mas foi essa a acusação que, segundo o 'Daily Mail', os jogadores da seleção inglesa fizeram após o confronto dos oitavos de final frente ao Senegal. Teoria da conspiração ou não, o que é certo é que os equipamentos da equipa dos três leões foram acumulando manchas de um verde de tom artificial ao longo da partida. Recorde-se que algumas seleções já se queixaram publicamente do deteriorar dos relvados ao longo de um torneio que está a ser disputado em oito estádios, o número mais baixo desde o Argentina'78. As suspeitas são que com a maior concentração de partidas por recinto, e consequente desgaste, a organização esteja a tentar disfarçar os problemas... com tinta.

Em comunicado, a FIFA desmentiu que os tratadores tenham ordens para pintar o terreno de jogo, mas confirmou que o procedimento tem sido aplicado nas zonas de aquecimento.

Saka não teme os penáltis

Bukayo Saka foi vítima de uma onda de racismo após falhar o penálti decisivo na final do Euro'2020, mas garante que não teme ser chamado a marcar: "Terei todo o gosto. Amadureci muito desde então. Não estaria a marcar penáltis no Arsenal [leva três esta época] se não tivesse a confiança necessária."