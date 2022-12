Empresário inglês fez 18 mil camisolas a celebrar título mundial: agora não sabe o que fazer com elas

Os ingleses são especialistas em entrar em euforia quando chegam as fases finais dos grandes torneios e o Mundial'2022 é mais um exemplo disso mesmo. Depois de ter feito furor na Rússia, o 'It's coming home' voltou a ser tendência, mas tal como há quatro anos o sonho ficou travado ainda antes da final. A euforia era de tal ordem que houve quem tenha encomendado milhares de camisolas para celebrar o título... mesmo antes da seleção se apurar para a final.Foi o caso de Karl Baxter, um empresário da região de Dorset, que decidiu mandar fazer 18 mil exemplares de uma camisola com a impressão "England, Cup Winners 2022, ‘It’s Finally Home’." (Inglaterra, vencedores do Mundial, 'Está finalmente de volta a casa', em português). E agora, com a Inglaterra fora de cena, o empresário ficou com um stock de algo que, na prática, não faz qualquer sentido.Ainda assim, Karl Baxter não desiste de tentar fazer negócio, tendo baixado o preço das 30 para as 10 libras (11,6€), isto na esperança que alguém ache boa ideia comprar um artigo a celebrar um feito que não sucederá. E até decidiu tentar vender a sua ideia numa entrevista ao 'Daily Star'. Resta saber se alguém vai comprar tanto a camisola como... a justificação."Estou totalmente devastado pela eliminação no Mundial. Fiquei impressionado com a performance da equipa no Qatar e estava certo que iríamos ganhar o torneio. Gostava de apelar aos adeptos ingleses para comprarem uma destas t-shirts, para guardá-la como uma peça histórica e uma lembrança do quão bem jogámos no torneio. Mesmo que não tenham ganho, aos meus olhos são vencedores", declarou.Não é referido o valor envolvido neste investimento, mas o mais certo é que esta ideia acabe num prejuízo avultado...