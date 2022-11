Gareth Southgate: «Depois do segundo golo, percebemos que o País de Gales se ressentiu e foi abaixo»

Gareth Southgate, selecionador da Inglaterra, analisou a vitória sobre o País de Gales (3-0) e deu os parabéns aos jogadores."Controlámos totalmente o encontro na primeira parte, mas não criámos muitas oportunidades e estava a faltar-nos um pouco de equilíbrio entre o meio-campo e o ataque. Ao intervalo, mudámos a ordem dos extremos [Marcus Rashford e Phil Foden], que estiveram muito bem na segunda parte. Os grandes jogadores têm dado um passo à frente neste torneio e os meus também o fizeram hoje. Depois do segundo golo, percebemos que o País de Gales se ressentiu e foi abaixo. Foi uma prova difícil para eles, mas mantivemos a nossa disciplina e qualidade até ao fim", começou por dizer, antecipando o embate dos oitavos-de-final do Mundial."No Mundial'2018, pensávamos sobre se poderíamos passar uma eliminatória. Agora, as expectativas são bem maiores e temos mais experiência. Senegal? Sabemos que somos favoritos pelo [lugar no] 'ranking' da FIFA, mas temos de prová-lo, pois vamos defrontar uma equipa muito difícil e perigosa. Não a pude observar muito, mas vamos estudá-la", frisou."Tem sido um desafio para si. Fui vê-lo no verão, conversámos e ele refletiu muito acerca do que tinha de fazer. Não andava feliz com as suas exibições no Manchester United, mas tem treinado muito bem e podia ter feito um 'hat-trick'. O golo que marca de livre [direto, para o 1-0] mostra bem do que ele é capaz".