Gareth Southgate: «Disse aos jogadores que não podiam ter dado mais»

Apesar da derrota diante de França e da consequente eliminação nos 'quartos' do Mundial, Gareth Southgate mostrou-se orgulhoso da prestação dos seus jogadores e preferiu não falar sobre a arbitragem do encontro."O rendimento esteve à altura das expectativas. No final, os golos são decisivos. Disse aos jogadores que não podiam ter dado mais. Lances em ambos os lados do campo decidiram o jogo. Estou orgulhoso da forma como estiveram neste torneio", começou por referir o selecionador inglês, sem querer falar acerca da atuação do brasileiro Wilton Sampaio."Não faz sentido entrar nisso. Prefiro falar dos nossos jogadores. Parabéns à França. Sabem que estiveram num grande jogo. Penso que podíamos ter feito algo mais", frisou, antes de abordar o penálti falhado por Kane e que poderia ter dado o empate a dois golos."Para mim, ganhamos e perdemos como uma equipa. Sofremos dois golos e falhámos oportunidades. Harry tem sido incrível para nós. Muito confiável. Não estaríamos aqui se não fosse pelos golos que ele marcou", garantiu.Gareth Southgate revelou ainda ser altura de refletir sobre o seu futuro à frente da seleção dos três leões. "Depois de cada torneio sentamo-nos, avaliamos a situação e refletimos. Precisamos de algum tempo para garatirmos que todos tomam a decisão correta", afirmou.