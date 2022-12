Harry Kane: «Conseguir três jogos sem sofrer golos é muito importante»

Harry Kane estreou-se este domingo, no triunfo frente ao Senegal (3-0), a marcar no Mundial'2022, depois de já ter apontado três assistências na competição. Em declarações no final da partida, o avançado do Tottenham, que hoje alcançou um feito histórico ao tornar-se o maior goleador inglês em Mundiais e Europeus, salientou o comportamento defensivo da equipa e olhou para o próximo adversário.





"Jogos a eliminar nunca são fáceis. Mostrámos grande maturidade ao longo do torneio, e é um 3-0 contra um adversário muito bom. A mentalidade da equipa foi de topo desde o início, aproveitámos as nossas oportunidades. Sentimo-nos bem. Conseguir três jogos sem sofrer golos é muito importante, e hoje foi um dia muito bom para nós. Temos uma grande mistura de juventude e experiência, conseguimos nova vitória a eliminar", começou por dizer o experiente avançado, que foi o melhor marcador do Mundial'2018.

"Contra a França será um jogo muito duro, são os campeões em título e será uma boa batalha. Vamos recuperar e preparar-nos", acrescentou.