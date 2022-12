Harry Kane torna-se o maior goleador da Inglaterra em grandes competições

11 - Harry Kane a marqué 11 buts en tournoi majeur avec l'Angleterre (7 à la Coupe du Monde, 4 à l'EURO), dépassant Gary Lineker (10) comme meilleur buteur des Three Lions dans ces compétitions. Historique. pic.twitter.com/Vye2ahFxRQ December 4, 2022

Com o golo apontado esta tarde ao Senegal (partida dos oitavos de final do Mundial'2022 que continua a decorrer), Harry Kane tornou-se o maior marcador de Inglaterra em grandes competições, com 11 tentos apontados. O avançado do Tottenham soma, até ao momento, sete golos pela Inglaterra em Mundiais e outros quatro em Europeus, superando os 10 que faziam, até hoje, Gary Lineker o maior goleador da seleção dos Três Leões.