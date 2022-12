Henderson defende Kane: «Se chegámos aqui é porque ele ajudou muito»

Jordan Henderson assumiu a tristeza inglesa pelo afastamento do Mundial'2022 aos pés da França , considerando que a equipa dos Três Leões merecia melhor sorte. O médio aproveitou ainda para defender Harry Kane, avançado que marcou um penálti e falhou outro diante dos gauleses."É difícil encontrar as palavras certas, assim logo após o fim da partida. Demos tudo, mas infelizmente não era a nossa noite. Sabemos os penáltis que Harry Kane marcou para nós e os golos que marcou para estarmos aqui. É um avançado de classe mundial, é o nosso capitão e se disputámos os quartos de final do Campeonato do Mundo é porque ele ajudou muito para isso. Parabéns à França, mas acho que devíamos ter sido nós a sair vencedores esta noite."