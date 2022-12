Ingleses revelam motivo que levou Sterling a falhar jogo com o Senegal

O jornal britânico 'The Sun' avançou este domingo com o motivo que levou Raheem Sterling a abandonar a concentração inglesa e regressar a Inglaterra em dia de jogo da seleção contra o Senegal, a contar para os oitavos de final do Mundial'2022.

De acordo com este meio, a casa do futebolista do Chelsea foi assaltada na última noite [sábado], motivo que levou o jogador a viajar de pronto para junto da família e falhar o duelo de hoje, que acabou por confirmar o apuramento dos ingleses para os quartos de final do Campeonato do Mundo após um triunfo por 3-0 sobre o Senegal.

Segundo o 'The Sun', o extremo inglês estará no Qatar ainda antes do duelo com a França nos quartos de final da competição.