Kyle Walker não irá estender a passadeira a... Mbappé

Cabe ao lateral direito inglês Kyle Walker a difícil missão de tentar parar Mbappé nos quartos de final do Mundial. O avançado gaulês tem estado intratável, somando já cinco golos, registo que faz dele o melhor marcador da prova. Mas Kyle Walker deixa o aviso. "O jogo não é Inglaterra contra Mbappé, é Inglaterra contra França. Respeitamos o facto de ele ser um bom jogador e estar em boa forma, mas não vou estender-lhe a passadeira vermelha e dizer-lhe para marcar", sublinhou o jogador do Manchester City. "É um grande jogador, mas isto não é ténis. É um desporto de equipa", lembrou.

Sterling com dúvidas

Forçado a regressar a Inglaterra depois do assalto à sua residência em Londres, Sterling está com dúvidas em regressar ao Qatar. De acordo com 'The Sun', o extremo do Chelsea só está disposto para voltar quando estiverem asseguradas todas as condições de segurança da família.