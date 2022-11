Mason Mount nem quer ouvir falar de Ronaldo: «Cumpri sonho de criança...»

Inglaterra arrancou para este Mundial do Qatar com um robusto triunfo frente ao Irão, por 6-2. No final do encontro a felicidade estava estampada no rosto de todos os jogadores mas Mason Mount tinha um brilho diferente. Questionado por Record sobre o tema Cristiano Ronaldo e como encararia a chegada do astro português ao 'seu' Chelsea, o craque foi sincero.

"Estou aqui neste Campeonato do Mundo com Inglaterra e como foco total aqui. Joguei o meu primeiro desafio de um Mundial e cumpri um sonho de criança, por isso não quero tocar noutros temas", assumiu.