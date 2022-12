Phil Foden: «França? Parecem o oponente mais forte no torneio. Têm talento em qualquer lado»

Phil Foden esteve em evidência no triunfo (3-0) de Inglaterra sobre o Senegal, nos oitavos de final do Mundial'2022, ao assistir para o segundo e terceiro golos apontados pelos ingleses esta noite. Em declarações no final da partida, o médio que atua no Manchester City sublinhou o sentimento de felicidade que existe na equipa pelo apuramento para a próxima fase da competição, realçando ainda a qualidade do próximo adversário, a França.





"Estamos todos felizes com o resultado. Festejaremos hoje, mas seguimos nas eliminatórias, teremos de recuperar e pensar no próximo adversário, que será muito difícil. O Senegal é uma grande equipa. Causariam problemas a qualquer uma das grandes seleções. São muito físicos, mas é uma questão de ganhar tempo e tentar descobrir onde estava o espaço", afirmou o médio, antevendo um jogo complicado com a França nos quartos de final: "Hoje, foi provavelmente o meu melhor jogo por Inglaterra, estou muito feliz. A França [o próximo adversário] parece o oponente mais forte no torneio. Têm talento em qualquer lado".