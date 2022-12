Sterling de regresso ao Qatar a tempo de defrontar França nos 'quartos' do Mundial

Raheem Sterling vai voltar à concentração da seleção inglesa no Qatar esta sexta-feira, revelou hoje a Federação Inglesa. O extremo vai regressar assim um dia antes do duelo com França, a contar para os 'quartos' do Mundial."O avançado do Chelsea saiu temporariamente para tratar de um assunto familiar, mas agora deve juntar-se à equipa em Al Wakrah na sexta-feira (9 de dezembro) antes dos quartos-de-final com França", pode ler-se no comunicado.Resta agora saber se Sterling fará parte das escolhas iniciais de Gareth Southgate para a partida diante da seleção francesa, que tem início marcado para as 19 horas de sábado.Recorde-se que o internacional inglês deixou o Qatar no sábado, após saber que a sua casa tinha sido assaltada.