Baixa na seleção inglesa: Sterling falha jogo com Senegal por "razão familiar"

Raheem Sterling falha o embate com o Senegal, a partir das 19 horas deste domingo, por "estar a lidar com uma razão familiar", de acordo com a federação inglesa. O internacional inglês, de 27 anos, cumpriu dois encontros no Qatar, alinhando diante dos Estados Unidos e Irão (fez um golo). Frente ao País de Gales, não viria a sair do banco.Segundo a imprensa inglesa, o jogador do Chelsea poderá não voltar a jogar pela equipa de Gareth Southgate, mesmo em caso de êxito no jogo de hoje, a contar para os oitavos de final do Mundial.Recorde-se que esta é a segunda baixa no grupo por motivos que estão relacionados com lesões ou castigos disciplinares. Ben White, lateral/central do Arsenal, abandonou a concentração em Doha para voltar a Inglaterra, justificando-se a sua saída com "motivos pessoais".