Carlos Queiroz e a eliminação do Mundial'2022: «No futebol não existe justiça»

O Irão de Carlos Queiroz foi esta terça-feira eliminado na fase de grupos do Mundial'2022 ao perder (0-1) frente aos Estados Unidos na terceira e última jornada do Grupo B.





No final da partida, o selecionador lamentou o desfecho do encontro, desejando "boa sorte" aos norte-americanos para o futuro na prova. "A primeira parte foi dos Estados Unidos, eles começaram muito melhor do que nós, foram mais rápidos e tinham um maior e melhor controlo do jogo. Mereceram marcar, sem dúvidas. Já a segunda parte foi totalmente o contrário. Voltámos fortes. Fechámos os espaços, conseguimos torná-los mais lentos e fomos, a pouco e pouco, tendo oportunidades, mas do que aquelas que os Estados Unidos teve na primeira parte", começou por dizer, em declarações citadas pela imprensa internacional.

E concluiu: "Mas infelizmente, no futebol, a equipa que não marca é castigada. É simples, a equipa que marcou na primeira parte merece ganhar. Não conseguimos marcar e fomos punidos. No futebol não existe justiça. Parabéns aos Estados Unidos e boa sorte para eles na próxima fase."