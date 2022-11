Carlos Queiroz: «Num dia são heróis e no outro abrem o Instagram e querem matá-los»

Queiroz reconfortou Taremi após o Irão-EUA: as imagens da desilusão iraniana após eliminação do Mundial



No final do Irão-EUA (0-1), Carlos Queiroz foi igual a si próprio. E relembrou aquilo pelo que os seus jogadores passaram, com ameaças às famílias à mistura."Não é fácil conviver com ameaças no Instagram. Num dia são heróis do povo e no outro dia abrem o Instagram e querem matá-los. Mas passámos sempre uma mensagem de confiança e o mais importante foi mostrar-lhes o caminho neste Mundial. A missão que tínhamos era dar um sorriso e felicidade às pessoas. Tudo o que os jogadores fizeram merece muito respeito", disse o selecionador iraniano à Cadena COPE.Antes da partida, a cadeia norte-americana CNN revelou que os jogadores iranianos foram ameaçados caso voltassem a manifestar, na partida com os Estados Unidos, opiniões políticas relativamente à situação no Irão. Uma notícia que deixou Queiroz irritado: "no espaço de duas horas uma estupidez passa a ser verdade".