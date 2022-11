Iraniano assassinado a tiro após festejar eliminação da seleção do Mundial

Um iraniano terá sido assassinado a tiro, na cabeça, após festejar a eliminação da seleção do país-natal do Mundial. A informação é avançada pela BBC, citando os ativistas da Iran Human Rights (IHR NGO).Mehran Samak, de 27 anos, terá buzinado o carro nas ruas de Bandar Anzali e acabou morto pelas forças de segurança iranianas. Esta foi, até, uma prática comum nas ruas daquele país, que se encontra dividido. Várias pessoas protestaram, assim, contra o regime autoritário, depois da vitória dos Estados Unidos que ditou o afastamento da equipa de Carlos Queiroz da prova no Qatar.As forças de segurança do Irão negaram o envolvimento neste incidente.