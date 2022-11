Jurgen Klinsmann acusa Irão de "trabalhar" o árbitro e atira: «Queiroz encaixa bem...»

O Irão surpreendeu tudo e todos ao ganhar ao País de Gales , e até acabou por cair nas boas graças dos fãs do futebol a nível mundial pelo feito alcançado, mas nem todos ficaram impressionados com o feito da equipa asiática. Um deles foi o alemão Jurgen Klinsmann, antigo selecionador norte-americano, que à BBC acusou os iranianos de terem feito a cabeça ao árbitro durante todo o jogo. Klinsmann vai mais longe e até diz que Carlos Queiroz encaixa bem no Irão por causa disso mesmo..."Faz parte da cultura deles, da forma como jogam. O Carlos encaixa muito bem nesta seleção nacional e na sua cultura. Não é uma coincidência. É tudo de propósito. Faz parte da cultura deles, é assim que jogam. Andam a 'trabalhar' o árbitro. Basta ver o banco, a forma como saltavam em cima do assistente e do quarto árbitro, sempre a dar-lhes na cabeça. Há muita coisa que não se vê. Esta é a cultura deles, eles meio que tiram o foco. Fazem-te perder a concentração e isso é algo importante. E aí tiram-te do jogo", disse o norte-americano, que em seguida deixou ainda uma afirmação polémica: "Teria sido diferente com outro árbitro. Eles tinham cinco pessoas à volta do árbitro do jogo e isso não jogou a favor de Gales".Note-se que os Estados Unidos deverão decidir o seu apuramento para os oitavos-de-final na última jornada do Grupo B, precisamente diante do Irão.