Queiroz elogia EUA: «São a melhor equipa do grupo, saltaram do soccer para o futebol»

Carlos Queiroz deixou esta segunda-feira rasgados elogios à equipa dos Estados Unidos, adversário do Irão amanhã, no segundo jogo do Grupo B do Mundial."Vamos defrontar aquela que, na minha opinião, é a equipa mais consistente e provavelmente a que jogou melhor no nosso grupo", explicou o treinador português na antevisão da partida.E prosseguiu: "Eles jogaram muito bem no primeiro encontro com o País de Gales e muito bem com a Inglaterra. Todas as outras equipas, incluindo a nossa, não foram tão consistentes."Por isso, Queiroz não antevê uma partida fácil. "Sabemos as dificuldades que teremos amanhã. Vamos defrontar uma equipa muito, muito boa, bem organizada, com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo em mente. Posso dizer desta forma: eles saltaram do soccer para o futebol."